Сеул, 18 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён и его основной соперник от главной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль проведут 27 января первые теледебаты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей правящей партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, дебаты начнутся в 22:00 по местному времени и продлятся два часа.

Известно, что мероприятие организовано тремя телеканалами, такими как KBS, MBC и SBS.

Отмечается, что после праздников по случаю Нового года по лунному календарю могут быть организованы дебаты с участием четырех кандидатов. Ли Чжэ Мён уже дал согласие на участие в четырехсторонних дебатах и призвал коллег сделать тоже самое.

Читайте также: Экс-генпрокурор Южной Кореи лидирует среди кандидатов в президенты — опрос