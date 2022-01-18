Ижевск, 18 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Министром финансов Удмуртии назначена Вера Сухих. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Ярослав Семенов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Уточняется, что министр назначена на указанный пост с 18 января 2022 года до окончания срока полномочий главы Удмуртии.

Отметим, срок полномочий действующего главы республики Александра Бречалова истекает в сентябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года два министра правительства Удмуртии покинули свои посты. 8 ноября в отставку ушли министр финансов Станислав Евдокимов и министр строительства, ЖКХ и энергетики Дмитрий Сурнин. Исполняющей обязанности главы минфина была назначена Вера Сухих, которая ранее занимала пост замминистра финансов республики.

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