Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Американская певица Кэти Перри раскрыла привычку актёра Орландо Блума, которая раздражает её больше всего. Об этом 18 января пишет Е!

Кэти Перри slgckgc

По словам Перри, её супруг не выбрасывает использованную зубную нить. «Он повсюду оставляет нить: на моей стороне кровати, в машине и на кухонном столе. А я ему: «Везде стоят мусорные вёдра!», — призналась певица.

ИА REGNUM напоминает, что о своей помолвке Орландо Блум и Кэти Перри объявили в феврале 2019 года — свадьба состоялась в 2021 году. У пары есть дочь, которой полтора года.

Читайте ранее в этом сюжете: Белла Хадид вновь затронула тему проблем с ментальным здоровьем