Москва, 18 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российские вузы запустили стратегические проекты по изучению окружающей среды и разработке технологий, помогающие устранить негативные последствия антропогенного воздействия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе программы «Приоритет 2030».

Ученые

В Удмуртском государственном университете (УдГУ) реализуется проект «Новое качество жизни: ответ на современные биоэкологические вызовы», в рамках которого ученые ведут разработки по развитию отраслей «зеленой» экономики.

«После старта программы «Приоритет 2030» достигнуты первые результаты — выполнены научно-исследовательские работы для предприятий по переработке твердых коммунальных отходов. Одним из значимых результатов стало вхождение УдГУ в состав Межрегионального лесопромышленного кластера «Чепца», — отметила руководитель проекта Ирина Бухарина.

По её словам, для реализации проекта приобретено уникальное оборудование, которое позволит выполнять научные исследования на мировом уровне.

В Алтайском государственном университете (АлтГУ) в рамках стратегического проекта «Агромодели природно-экологического каркаса уникального биоразнообразия Алтайского края» ведут исследования в области изучения, сохранения и восстановления биоразнообразия экосистем регионов Большого Алтая.

«Интеграционное взаимодействие научных коллективов на уровне двух консорциумов стратегического проекта в долгосрочной перспективе обеспечит повышение продуктивности сельхозугодий природоподобными технологиями и сохранит ландшафтное и биологическое разнообразие Алтайского края», — рассказал руководитель проекта Алексей Ваганов.

Астраханский государственный университет (АГУ) также поставил экологическую тематику во главу угла для одного из стратегических проектов — «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Каспийского макрорегиона».

Задачи проекта будут решаться новыми научными подразделениями, среди которых Каспийский центр космического мониторинга, лаборатория охраны почв и Центр молекулярной биологии и генетики.

«Целями проекта в целом являются улучшение экологической ситуации и оздоровление экосистем через внедрение новых технологий сохранения и восстановления биоразнообразия Каспийского региона», — подчеркнула в комментарии руководитель проекта Анна Федотова.

УченыеНижегородского государственного технического университета (НГТУ им. Р. Е. Алексеева) проводят разработки в рамках реализации стратегического проекта «Зеленая экономика: технологический прорыв и экологическая безопасность». По словам ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергея Дмитриева, в университете проводятся исследования в области экологического мониторинга и аудита промышленных экосистем и ведутся разработки технологий по переработке и утилизации промышленных отходов.

В Вятском государственном университете (ВятГУ) рассказали о реализации еще одного стратегического проекта — «Среда обитания», нацеленного на снижение последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.