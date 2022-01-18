Москва, 18 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Заявления США и некоторых европейских политиков по вопросам введения санкций относительно некоторых российских банков можно трактовать пока как некоторый экономический и политический шантаж, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

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«Практически всем участникам международных экономических отношений понятно, что отключение от системы SWIFT крупных российских кредитных организаций, с одной стороны приведет к дисбалансу на рынке международных расчетов.

Также отключение России приведет к необходимости использования других существующих на рынке систем поддержки финансовых сообщений, удорожанию стоимости переводов, в конечном счете, к возможному созданию альтернативной SWIFT глобальной системы поддержки расчетов.

С другой стороны, это невыгодно обеим сторонам, поэтому, скорее всего санкции будут введены, но они будут носить ограниченный характер, и вряд ли коснутся важнейших аспектов деятельности российских банков, например таких как закрытие корреспондентских счетов или отключение от SWIFT.

Крупные российские кредитные организации обслуживают значительный объем нефти и газа из России, а также других видов сырья на экспорт, и в прекращении их поставок или задержке обе стороны, и Россия и Запад, одинаково не заинтересованы.

В то же время, в России действуют дочерние кредитные организации крупных иностранных банков, и даже небольшие санкционные меры могут привести к перераспределению денежных потоков в их адрес», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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