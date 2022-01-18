Москва, 18 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Франция не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Об этом 18 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Франция не станет вмешиваться в процесс смены власти в Казахстане», — заявил эксперт.

Франция не будет вмешиваться ни как отдельная страна, ни как действующий председатель Евросоюза, уверен политолог.

Казахстан слишком далёк от ЕС, чтобы тот мог себе позволить там действовать, как, например, в Белоруссии. К тому же речь идёт о мусульманской стране, пояснил Трухачёв.

После «арабской весны» и её последствий в виде миграционного кризиса в ЕС сами европейцы стали осторожнее в плане поддержки радикальных действий в мусульманских странах, подытожил политолог.