Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM Представители бывшего депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева отказались от иска к территориальной избирательной комиссии по Чкаловскому району Екатеринбурга об оспаривании решения о результатах выборов. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Заксобрание Свердловской области

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В результате производство по делу было прекращено. Впрочем, это постановление ещё можно обжаловать во Втором апелляционном суде общей юрисдикции. На это у сторон есть пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, единоросс Савельев решил оспорить результаты выборов. Напомним, победу одномандатном округе в сентябре одержал Александр Ивачёв (КПРФ).