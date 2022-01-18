Красноярск, , 14:49 — REGNUM В Красноярске суд признал незаконной информацию, оправдывающую деятельность «Русской освободительной армии» (РОА) под командованием генерала Андрея Власова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Власов и власовцы на службе Гитлеру против СССР и России

Как отмечается, нарушения были выявлены в ходе мониторинга соцсетей. В одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» с 7 тыс. подписчиков была размещена информация с оправданием деятельности сотрудничавшей с властями нацистской Германии организации.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании такой информации незаконной. Судом требования прокурора удовлетворены, доступ к ресурсу заблокирован», — отметили в надзорном ведомстве.

Читайте также: «Ветераны России» потребовали проверить «Мемориал"* на реабилитацию нацизма