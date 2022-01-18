Ульяново, Калужская область, , 14:54 — REGNUM Прокуратура Ульяновского района Калужской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что 23 работникам предприятия своевременно не была выплачена заработная плата на сумму более 1,6 млн рублей, сообщили 18 января корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Долги по зарплате Prokuror-kaluga.ru

Для восстановления нарушенных прав граждан прокуратура внесла представление генеральному директору предприятия. Одновременно в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками коммерческой организации была полностью погашена.

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