Варшава, 18 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда планирует присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом изданию Polskie Radio сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Президент Анджей Дуда планирует участвовать в открытии зимних Олимпийских игр в Пекине и поддержать таким образом польских спортсменов. Кроме того, это традиция, что президент принимает участие в открытии Олимпийских игр, тем более, что Польша в 2023 году будет хозяйкой Европейских игр, и визит будущего организатора к предшествующему всегда хорошо воспринимается», — заявил Кумох.

По случаю открытия Олимпийских игр могут состояться также переговоры президента Анджея Дуды с президентом КНР Си Цзиньпином.

«Однако всё будет зависеть от пандемической ситуации и безопасности вокруг польских границ», — добавил Кумох.