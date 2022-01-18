Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Должность генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» покидает Александр Данилов, он занимал её в течение года. Новым руководителем госпредприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение в Петербурге, будет Сергей Волков. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый руководитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергей Волков Пресс-служба ГУП «Водоканал СПб»

С 20 января 2022 года Александр Данилов, занимающий в настоящее время пост гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оставляет эту должность в связи с переходом на другую работу.

«Александр Николаевич внес большой вклад в развитие водоснабжения Санкт-Петербурга, посвятил работе в организации более 36 лет, имеет заслуженный авторитет руководителя и профессионала. Уверен, что его богатый практический опыт будет востребован на новой работе», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

С 21 января новым руководителем ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» станет Сергей Волков, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия.

«Он много лет работает в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», обладает всеми необходимыми качествами для продолжения работы по повышению надежности водоснабжения города», — пояснили в администрации Петербурга.

46-летний Сергей Волков с 2009 по 2013 годы занимал должность технического директора, начальника управления инфраструктуры филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга». Был заместителем технического директора по инфраструктуре филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

После этого шесть лет занимал должность генерального директора ООО «Антикор». Затем вернулся в «Водоканал», где с 2019 года был заместителем генерального директора — директором по производству, а с 2021 года — первым заместителем гендиректора предприятия.

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