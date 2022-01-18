Кишинёв, 18 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ратификация Стамбульской конвенции в Молдавии не противоречит конституции республики. Это решение Конституционного суда (КС) 18 января обнародовала председатель КС Домника Маноле.

Constcourt.md Домника Маноле

Она сообщила о результатах рассмотрения в суде депутатского запроса от Блока коммунистов и социалистов.

«Суд установил, что понятие гендера в конвенции имеет в виду роли, поведение и социально сконструированные атрибуты, которые в обществе считаются присущими женщинам и мужчинам», — сказала Маноле.

Она заявила, что внедрение понятия «гендер» не подменяет биологическое значение пола человека. По мнению главы КС, Стамбульская конвенция также не противоречит положению конституции, что брак — это союз мужчины и женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии в октябре 2021 года поддержал ратификацию Стамбульской конвенции, а президент республики Майя Санду подписала документ. При этом в Православной церкви Молдавии критически отнеслись к этому решению.

Положения Стамбульской конвенции, принятой в 2011 году, вызывают споры в разных странах. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты прав женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи. В Турции сначала ратифицировали конвенцию, но потом Анкара отказалась следовать этому документу.