Москва, 18 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий обязательств по государственным гарантиям субъектов РФ и муниципальным гарантиям в составе государственного долга регионов и муниципального долга, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Закон позволит высвободить на 14% — это 8 млрд долг субъектов РФ», — сказал замглавы Минфина Тимур Максимов.

В объемы государственного долга субъекта РФ, государственного внутреннего долга субъекта РФ, государственного внешнего долга субъекта РФ включаются объемы обязательств, вытекающих соответственно из государственных гарантий субъекта РФ, из государственных гарантий субъекта РФ, выраженных в валюте РФ, а также из государственных гарантий субъекта РФ в иностранной валюте, предоставленных РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов.

Аналогичные изменения предлагается также внести в отношении муниципальных образований, предусматривающие, что в объемы муниципального долга, муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга включаются объемы обязательств, вытекающих соответственно из муниципальных гарантий, из муниципальных гарантий, выраженных в валюте РФ, из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных муниципальным образованием РФ в рамках использования целевых иностранных кредитов.

Предусмотренные изменения применяются к правоотношениям, возникающим при учете государственных (муниципальных) гарантий в составе государственного (муниципального) долга, с 1 января 2022 г.

Закон позволит избежать необоснованности завышения долга регионами, отмечают в правительстве.

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