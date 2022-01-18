Мадрид, , 14:43 — REGNUM Умер бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Франсиско Хенто. Об этом 18 января сообщает пресс-служба клуба.

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Хенто скончался в возрасте 88 лет. Причины смерти не уточняются.

Хенто выступал в «Реале» в 1953—1971 годах на позиции полузащитника. В составе мадридского клуба он шесть раз выиграл Кубок европейских чемпионов, что является рекордом.

Всего в составе «Реала» он провёл 600 матчей, в которых забил 182 гола. Он выиграл 23 трофея, став рекордсменом клуба по этому показателю. На его счету 12 побед в чемпионате Испании, по две победы в Кубке Испании и Латинском кубке, а также победа в Межконтинентальном кубке.