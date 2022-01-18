Краснодар, 18 января 2022, 14:41 — REGNUM Работа международного аэропорта Краснодара ограничена до 18:00 18 января из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как уточнили в пресс-службе, отменено восемь рейсов, в том числе «Тамбов-Краснодар-Тамбов», рейс в Сочи, два рейса из Казани и Москвы (Внуково), ещё один рейс в Москву, в Санкт-Петербург, а также в Самару и Нижний Новгород. Задержан вылет рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», а также в Курск.
Пассажиры рейсов Краснодар-Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) и Краснодар — Москва (Домодедово, авиакомпания S7) будут отправлены через Анапу — туда их доставят автобусами. Также четыре рейса ушло на запасные аэродромы.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.