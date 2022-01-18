Краснодар, 18 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Краснодара ограничена до 18:00 18 января из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Admkrai.krasnodar.ru Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Краснодара

«К сожалению, в городе опять бушует непогода. Из-за продолжающегося аномального ливневого снегопада, налипания снега, острой необходимости расчистки взлётно-посадочной полосы и ухудшения видимости до 500 метров аэропорт Краснодар закрыт до 18:00. Ситуация с временным закрытием полосы для расчистки является стандартной процедурой для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, отменено восемь рейсов, в том числе «Тамбов-Краснодар-Тамбов», рейс в Сочи, два рейса из Казани и Москвы (Внуково), ещё один рейс в Москву, в Санкт-Петербург, а также в Самару и Нижний Новгород. Задержан вылет рейсов во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», а также в Курск.

Пассажиры рейсов Краснодар-Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia) и Краснодар — Москва (Домодедово, авиакомпания S7) будут отправлены через Анапу — туда их доставят автобусами. Также четыре рейса ушло на запасные аэродромы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.