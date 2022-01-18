Москва, , 14:40 — REGNUM Завершается третий трек программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Итоговые мероприятия для участников проведут педагоги Театрального института имени Бориса Щукина.

Орлята России РДШ

В треке «Орлёнок — мастер» ребята занимались творческой деятельностью: актёрским мастерством и ораторским искусством, создавали школьный спектакль. Альтернативным вариантом прохождения трека стала мастерская Деда Мороза, где младшеклассники проявили себя в декоративно-прикладном творчестве: создавали новогодние игрушки и украшали свои классы.

В финале для школьников из 11 пилотных регионов программы 21 января пройдёт мастер-класс от «щукинцев» «Театр — наше все!» в прямой трансляции. Они смогут поближе познакомиться с историей театров и профессией актёра, погрузиться в атмосферу закулисья и узнать театральные секреты. Участников трека из Москвы и Подмосковья 24 января ждёт экскурсия по институту, мастер-класс по актёрскому мастерству и творческая встреча с ректором института и актёром Евгением Князевым. За успешное прохождение трека каждый школьник будет награждён сертификатом и памятным значком.

Программа «Орлята России» стартовала в октябре прошлого года. Её реализуют совместно Российское движение школьников и Всероссийский детский центр «Орлёнок» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В течение года пройдут последовательно семь треков: эрудит, хранитель исторической памяти, мастер, лидер, спортсмен, доброволец, эколог. По итогам программы участников ждут образовательные смены в регионах, а самые активные получат путёвки в «Орлёнок».

"Уже сейчас, на третьем треке, понятно, что программа пользуется популярностью у педагогов и нравится детям. В ней приняли участие более двух тысяч классов, причём не только из тех пилотных регионов, которые были на старте. Ученики младших классов уже реализовали свои таланты в актёрском мастерстве, проведении экскурсий, создании музеев и интеллектуальных соревнованиях, но самое главное — они получили опыт социальной активности, что обязательно поможет им в будущем», — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Театральному институту имени Бориса Щукина в этом году исполняется 108 лет. Обучение студентов строится на «щукинской методике», которая включает принципы «от простого к сложному», «стать другим, оставаясь самим собой» и «все работают со всеми». Большинство педагогов вуза — его выпускники. Это позволяет сохранять театральные традиции и культуру преподавания.