Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM Коммунальщики в Нижнем Новгороде готовятся к новой борьбе со снегом. Почти за сутки высота снежного покрова увеличится на шесть сантиметров. Об этом 18 января сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на администрацию города.

Сугробы Дарья Драй © ИА REGNUM

Синоптики обещают, что снегопад, начавшийся вечером 17 января продлиться более суток.

«В связи с этим коммунальные службы готовятся к новому циклу работ по уборке снега. В ближайшее время техника начнет просыпать дороги. После начала снегопада запланирована расчистка основных магистралей. Особое внимание будет уделено проезду автомобилей скорой помощи к жилым домам. При необходимости им на помощь придет техника. Кроме того, ДУКам и ТСЖ поручено обеспечить проезд мусоровозов к местам сбора твердых бытовых отходов», — цитирует портал «В городе N» администрацию города.

ИА REGNUM напоминает, что из-за обильных снегопадов в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои в работе коммунальных служб. Из-за некачественной уборки и вывоза снега с улиц возбуждено 386 административных производств.