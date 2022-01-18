Нижний Новгород, 18 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Коммунальщики в Нижнем Новгороде готовятся к новой борьбе со снегом. Почти за сутки высота снежного покрова увеличится на шесть сантиметров. Об этом 18 января сообщили нижегородские СМИ со ссылкой на администрацию города.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

Синоптики обещают, что снегопад, начавшийся вечером 17 января продлиться более суток.

«В связи с этим коммунальные службы готовятся к новому циклу работ по уборке снега. В ближайшее время техника начнет просыпать дороги. После начала снегопада запланирована расчистка основных магистралей. Особое внимание будет уделено проезду автомобилей скорой помощи к жилым домам. При необходимости им на помощь придет техника. Кроме того, ДУКам и ТСЖ поручено обеспечить проезд мусоровозов к местам сбора твердых бытовых отходов», — цитирует портал «В городе N» администрацию города.

ИА REGNUM напоминает, что из-за обильных снегопадов в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои в работе коммунальных служб. Из-за некачественной уборки и вывоза снега с улиц возбуждено 386 административных производств.