Йошкар-Ола, 18 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам недели с 10 по 16 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4405 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 77%, эпидемический порог превышен на 58,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на данный момент составляет 65,2 на 10 тыс. населения. При этом эпидемические пороги превышены во всех наблюдаемых возрастных группах.

Уточняется, что в исследовании биоматериала от больных с симптомами ОРВИ в 7,9% случаев выявлен возбудитель COVID-19, в 2,6% случаев — вирус гриппа А, в 0,9% — респираторно-синцитиальные вирусы, в 0,7% — аденовирусы, в 0,3% — вирусы парагриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с начала эпидемического сезона лабораторно подтвердили 200 случаев гриппа, из них 68 — у несовершеннолетних. 43 случая — за предыдущую неделю. В 199 случаях зафиксировано заражение вирусом гриппа А (H3N2), только у одного взрослого подтвержден вирус гриппа В.

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