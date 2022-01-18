Москва, , 14:38 — REGNUM Рост масштабов приобретения жилья в Турции российскими гражданами объясняется сочетанием нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Дорога в Турции Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«В 2020—2021 гг. наблюдалась масштабная девальвация турецкой лиры по отношению к рублю на фоне снижения ипотечных ставок.

При этом нужно подчеркнуть: в Турции иностранцы зачастую могут получить ипотеку на более льготных условиях, чем ее собственные граждане.

И в то же время вполне понятно, что этот «праздник жизни» не будет длиться долго. Уже наблюдается как рост спроса на жилье в Турции, так и стремительное увеличение цен на недвижимость.

В зависимости от конкретной провинции, средняя стоимость недвижимости за последний год увеличилась от 30% до почти 70%.

«Окно возможностей» для приобретения жилья в Турции на льготных условиях может «захлопнуться» уже в обозримой перспективе.

Следует учесть и то, турецкое законодательство открывает наилучшие в Средиземноморье возможности приобретения вида на жительства или гражданства при условии приобретения недвижимости.

Наконец, цены на жилье в Турции весьма невелики по сравнению с показателями курортных стран Южной Европы», — высказал свое мнение.эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на жилье в Турции среди граждан России в ноябре—декабре 2021 года вырос более чем в два раза, в целом за 2021 год число сделок увеличилось на 75%.

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