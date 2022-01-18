Джакарта, , 14:37 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1362 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Индонезии суточный прирост носителей коронавируса стал самым высоким с октября 2021 года.

По состоянию на 18 января в Индонезии выявили 4 273 783 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 564 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 120 036 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 9 человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 183 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито одобрила пять вакцин в качестве бустера.

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