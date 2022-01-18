Абу-Даби, 18 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал ОАЭ укрепить сотрудничество в сфере углеродной нейтральности и чистой энергии, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 17 января в ходе Международной недели устойчивого развития в Абу-Даби.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что страны активизируют сотрудничество в сфере водородной энергетики, а также в цепи поставок. Он также выразил приверженность достижению углеродной нейтральности к 2050 году и сокращению объёмов выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день Мун Чжэ Ин провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном.

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