Лос-Анджелес, США, , 14:35 — REGNUM Американский актёр Эндрю Гарфилд признался, что врал своей коллеге Эмме Уотсон во время съёмок фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Об этом 18 января пишет BuzzFeed.

Эндрю Гарфилд Скриншот видео на YouTube

«Эмма продолжала писать мне сообщения. Она спросила: «Ты снимаешься в этом новом фильме о Человеке-пауке?» И я такой: «Я не знаю, о чём ты говоришь», — рассказывает Гарфилд. По словам актёра, даже после уговоров Уотсон он не раскрыл тайны: «Я продолжал врать даже с ней. А потом она увидела фильм. Она сказала: «Ты придурок».

ИА REGNUM напоминает, что Эндрю Гарфилд исполнил роль Человека-паука в двух фильмах Марка Уэбба. В 2021 году он сыграл супергероя из другой Вселенной в картине «Человек-паук: Нет пути домой», где главную роль играет Том Холланд.

Читайте ранее в этом сюжете: Уиллем Дефо объяснил, почему не пользуется соцсетями