Сана, , 14:37 — REGNUM Официальный представитель вооружённых сил йеменских повстанцев-хуситов раскрыл детали ракетного обстрела территории ОАЭ. Об этом сообщает близкий к повстанцам телеканал Al-Masirah.

Hosein Velayati

По данным журналистов, операция получила название «Йеменский ураган» и стала ответом на поддержку властями ОАЭ агрессии против мирного населения.

Как заявил официальный представитель повстанцев Яхья Сари, для атаки были использованы баллистические ракеты йеменского производства.

«Ракеты, использованные в операции «Йеменский ураган», — это крылатые ракеты «Кудс-2», четыре из которых были нацелены на нефтеперерабатывающий завод в Муссафе и аэропорт Абу-Даби. В то время как баллистическая ракета «Зульфикар» была нацелена на аэропорт Абу-Даби. Что касается беспилотников, то они были нацелены на ряд стратегических целей в дополнение к ракетным ударам. Для этого были использованы беспилотные летательные аппараты «Самад 3», — рассказал Яхья Сари.