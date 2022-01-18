Чебоксары, , 14:33 — REGNUM В Чувашии продолжаются проверки работы газовых автозаправочных станций. В регионе выявлена заправка, у которой не было лицензии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

На этот раз проверка прошла в Чебоксарском районе. По данным надзорного ведомства, автозаправочная газовая станция (АГЗС) была размещена на участке, принадлежащим на праве аренды обществу «Ал-Газ».

"АГЗС не идентифицирована и не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, а также осуществляет деятельность без лицензии», — говорится в сообщении.

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Районная прокуратура возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий»). В ведомстве сообщают, что виновное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах после вмешательства прокуратуры приостановлена работа АГЗС по улице Богдана Хмельницкого. Также надзорное ведомство выяснило, что АГЗС в селе Батырево работала без лицензии.

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