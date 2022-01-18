Ташкент, , 14:31 — REGNUM Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов Узбекистана начал производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по оборонной промышленности.

Узбекистан. Самарканд LoggaWiggler

Сообщается, что собираемые аппараты названы Lochin («Сокол»). Их можно использовать для сельского хозяйства, нефтегазовой разведки, в управлении железными дорогами, для топографических работ и в других сферах гражданской деятельности.

Также дроны можно использовать для боевых целей. Они могут применяться для ведения разведки, управления огнём артиллерии, а также для нанесения ударов по противнику.

По данным пресс-службы, в центре начались разработки по созданию БПЛА стратегического уровня.

Стоит отметить, что в Узбекистане действуют ограничения на ввоз беспилотных аппаратов из-за рубежа, а также на их использование. В 2020 году оператор, который попытался использовать БПЛА для съёмки клипа, был осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год.