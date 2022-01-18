Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM С призывом поддержать программу реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выступил бывший глава республики Нурсултан Назарбаев 18 января в своем видеообращении, которое опубликовала его пресс-служба.

Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — сказал Назарбаев.

Также первый президент республики пожелал жителям Казахстана здоровья и благополучия, а также поблагодарил их за поддержку того курса реформ и модернизации, который он проводил, пребывая у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что находится в столице республики.