Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект о льготах для бизнеса, зарегистрировавшихся на Курильских островах, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Закон не приведет к созданию офшора», — заверил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Участники в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций.

Также бизнес будет иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

При этом участники должны отвечать определенным требованиям: бизнес не имеет обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов; не осуществляет посреднической деятельности, производства и (или) переработки подакцизных товаров, добычи и (или) переработки углеводородного сырья, вылова ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки); доля доходов от пассивной деятельности бизнеса не превышает 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Одновременно устанавливается возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру свободной таможенной зоны внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от НДС.

О необходимости создания привлекательных условий для предпринимателей речь шла летом 2021 года в ходе рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток.

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