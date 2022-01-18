Красногорск, , 14:29 — REGNUM В Подмосковье приступили к подсчету основных видов охотничьих животных. Об этом 18 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Кабан

Учет должен будет продлиться два месяца. За это время планируется определить численность популяций основных видов охотничьих животных, к которым в Подмосковье относят лося, косулю, кабана, благородного и пятнистого оленей, волка, лисицу, куниц, хорей, горностаев, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухаря и серую куропатку.

«Работа предстоит большая: в регионе свыше 60 охотхозяйств, на каждое приходится 10−12 маршрутов. В общей сложности сотрудникам придется преодолеть свыше 7 тыс. км по зимнему бездорожью. На основании анализа полученных данных будут приниматься решения об определении квот и норм допустимой добычи», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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