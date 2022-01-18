Севастополь, 18 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Все школы Севастополя проверяются правоохранителями после поступившего сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах 18 января.

Телефонный терроризм

«Сообщение поступило от неизвестного в департамент образования Севастополя о «минировании» всех школ. В настоящее время проводятся стандартные проверочные процедуры», — цитирует «Крыминформ» собственный источник в силовых структурах.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины января по стране прокатилась волна ложных сообщений о «минированиях» — объектами «террористов» стали школы и здания органов госвласти в Екатеринбурге, Ростовской области, Курской области, Смоленской области и в других регионах России.