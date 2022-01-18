Варшава, , 14:29 — REGNUM В среду, 19 января, в Варшаву прибудет премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Marek Mytnik

«Продолжение наших консультаций с руководством стран Прибалтики состоится 19 января. К нам прибудет глава латвийского правительства. Мы обсудим как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию в регионе. Особенно ту, что касается российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с главой правительства Эстонии Кайей Каллас, а президент Польши Анджей Дуда на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Центральной темой данных консультаций служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.