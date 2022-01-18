Ереван, 18 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Армения готова налаживать отношения с Турцией. Об этом 18 января в ходе брифинга заявил вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

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Он подчеркнул, что первая встреча со спецпредставителем Турции прошла в конструктивной атмосфере. Однако дальнейших ход процесса будет зависеть от конструктивного подхода обеих сторон, подчеркнул Рубинян.

«Армения всегда заявляла, что готова без предварительных условий нормализовать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы, — цитирует ТАСС вице-спикера. — Мы надеемся, что Турция проявит аналогичный конструктивный подход».

Представитель Армении заявил, что признание Турцией геноцида армян не является предварительным условием для нормализации отношений Еревана и Анкары.

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Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В последнее время и в Анкаре, и в Ереване говорят о необходимости нормализовать отношения между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что процесс нормализации отношений Анкары и Еревана во многом зависит от армяно-азербайджанских отношений. Он добавил, что Анкара также ждёт от Еревана отказа от исторических претензий Армении к Турции. Это касается и геноцида армян в Турции в начале ХХ века.