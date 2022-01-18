Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 2021 ввели в оборот 114 тыс. кв. метров офисных помещений. Этот показатель приблизился к отметке в 120 тыс. кв. метров, которая была установлена в 2017 году. Данными исследования рынка офисной недвижимости поделилась компания IPG.Estate.

Бизнес-центр «Невская ратуша» Дарья Драй © ИА REGNUM

Площадь вводимого объема офисных помещений за 2021 год в два раза больше, чем за предыдущий. За 2020 год ввели в использование 55 тыс. кв. м. офисных помещений. В Петербурге коммерческая недвижимость пополнилась такими офисными центрами как БЦ «Элкус» (24,6 тыс. кв. м), второй очередью БЦ «Собрание» (17,5 тыс. кв. м), БЦ «Керстен» (13,4 тыс. кв. м) и первой очередью БЦ «Атлас Сити» (13,1 тыс. кв. м).

По территориальному расположению бизнес центров все также лидируют Центральный, Петроградский и Московский районы. При этом большая часть офисов расположена именно в Московском.

Аналитики компании отметили, что спрос на использование офисных помещений увеличился среди представителей банковского сектора и гибких офисных пространств, которые в отличие от коворкинга позволяют менять площадь офиса в зависимости от количества сотрудников. Однако лидеры спроса на офисные помещения, нефтегазовые и IT-компании, сдали свои позиции. Стоит отметить, что увеличение офисов в Петербурге отмечается на фоне параллельного перехода на удаленную работу в различных компаниях.

По прогнозам аналитиков, увеличение ввода офисной недвижимости на этом не остановится. В 2022 году этот показатель увеличится еще на 172 тыс. кв. м и составит 286 тыс. Вклад в увеличение офисных помещений должны внести бизнес-центры по адресу улица Черниговская, д. 8 (43,7 тыс. кв. м), «Морская столица» (41,8 кв. м) и офисный центр «4 каскад» (40 тыс. кв. м).