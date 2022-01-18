Москва, , 14:26 — REGNUM В Госдуме обсуждают новый срок давности за преступления против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Нам надо изучить вопрос с позиции приостановления течения срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума в третьем, итоговом чтении единогласно приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

При этом парламентарии намерены и дальше бороться с педофилами.

Так, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних, рассказал Володин.

Блок мер защиты детей парламентарии обсудят на заседании Совета Думы 7 февраля.

Читайте также: Госдума приняла закон о пожизненном наказании для педофилов

Ранее в СРЗП объявили о подготовке обращения к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие в создании в интернете публичной базы данных (реестра) о лицах, ранее осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о готовящихся новых мерах борьбы с педофилами