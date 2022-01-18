Киев, , 14:26 — REGNUM Пользу от Украины признают и в Германии, правда, только русофобские силы и только в качестве инструмента давления на Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 января, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Мельник заявил, что Украина до сих пор не воспринимается Германией «как великая культурная нация и влиятельный субъект политики», и поэтому интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.

« Посол Украины в Берлине Мельник не совсем прав: нельзя сказать, что Украина не получила «политического признания» на Западе — она его получила, но в специфическом качестве. Это качество не имеет отношения ни к «величию культуры», ни к «политическому влиянию» ‑ и то, и другое у Украины сжимается, как шагреневая кожа. Думаю, в том, что такое сжатие происходит, есть и вклад лично посла Мельника, давно удивляющего дипломатический мир своими несообразными желаниями и наглыми высказываниями в адрес государства своего пребывания.