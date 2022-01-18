Москва, , 14:24 — REGNUM Несмотря на то, что европейские страны и США решили снять с повестки дня санкцию в виде отключения российских банков от межбанковской платежной системы SWIFT, этого в принципе не стоит опасаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

SWIFT Businessnews.kz

«Потому что альтернатива системе SWIFT уже давно существует. И это криптовалюты. С их помощью возможно осуществлять любые международные переводы, как и через SWIFT.

Взаиморасчеты с помощью криптовалют можно проводить как между юридическими, так и физическими лицами. Опыт такой страны как Сальвадор показывает, что это вполне рабочий инструмент как для сектора B2C, так и В2В (оплаты за товары/услуги в адрес любой компании или банка).

Криптовалюты прекрасно справляются с ролью платежного инструмента. Проблема волатильности на рынке решается с помощью стейблкоинов.

Это стабильные монеты, стоимость которых привязана к обычным валютам в соотношении 1:1 (USD, EUR, RUB и др.). Это вообще идеальный инструмент для международных расчетов.

Многие блокчейны позволяют проводить транзакции практически мгновенно и с низкими комиссиями, даже если это трансграничный перевод с одного континента на другой. Комиссии в большинстве случаем мизерные и фиксированные, без привязки к сумме операции. Осуществлять сделки и переводы можно как с компьютеров, так и мобильных устройств.

При этом для перевода криптовалюты нужно заполнить всего несколько полей, а не огромное количество, как в случае с переводом через SWIFT.

Так что, влияние такой проблемы, как отключение российских банков от системы SWIFT, немного преувеличено. Решение уже есть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину».

Читайте также: В Белом доме прокомментировали возможность отключения России от SWIFT