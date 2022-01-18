Уфа, 18 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Более 380 человек эвакуировали из главного корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера из-за пожара в подвале этого медучреждения в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

74.mchs.gov.ru Пожар в первой городской больницы Челябинска ликвидирован

Днем 18 января спасатели г. Уфы получили информацию о задымлении в подвальном помещении в главном корпусе Республиканского клинического онкологического диспансера по Проспекту Октября, д. 73/1. Они срочно были подняты по повышенному рангу.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горение происходит в подвале главного корпуса площади два кв. метра, задымление.

«На тушение подан один ствол РСК-50, работает два звена ГЗДС. Организована бесперебойная подача воды», — говорится в сообщении пресс-службы.

К счастью никто не погиб и не пострадал.

Сообщается, что открытое горение ликвидировано. Эвакуированы 385 пациентов и сотрудников. К тушению пожара привлечено 46 человек и 16 единиц техники.