Лос-Анджелес, США, , 14:21 — REGNUM Американский актёр Уиллем Дефо во время интервью для журнала GQ высказался о ролике с его участием, ставшим популярным в TikTok. Разговор артиста с журналистами опубликован на сайте издания.

Уиллем Дефо Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Дефо был озадачен популярностью ролика, в котором его попросили назвать бренды одежды, которая на нём надета. «Я не носил ничего особенного», — говорит он.

Актёр также признался, что не имеет аккаунта в TikTok. «Я стараюсь не пользоваться ими (социальными сетями — ИА REGNUM), потому что они связывают вас с вещами, о которых вы не должны беспокоиться», — объясняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса. Он сказал, что главного героя сиквела можно было бы сделать «самозванцем».

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