Лос-Анджелес, США, 18 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Американский актёр Уиллем Дефо во время интервью для журнала GQ высказался о ролике с его участием, ставшим популярным в TikTok. Разговор артиста с журналистами опубликован на сайте издания.

Скриншот видео на YouTube Уиллем Дефо

Как отмечает издание, Дефо был озадачен популярностью ролика, в котором его попросили назвать бренды одежды, которая на нём надета. «Я не носил ничего особенного», — говорит он.

Актёр также признался, что не имеет аккаунта в TikTok. «Я стараюсь не пользоваться ими (социальными сетями — ИА REGNUM), потому что они связывают вас с вещами, о которых вы не должны беспокоиться», — объясняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса. Он сказал, что главного героя сиквела можно было бы сделать «самозванцем».