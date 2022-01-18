Порт-о-Пренс, 18 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Два кандидата в президенты временного правительства Гаити предоставили 17 января свои документы Национальному переходному совету. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

Первым кандидатом стал экономист Фриц Альфонс Жан, который ранее был назначен главой правительства при временном президенте Жоселерме Привере, но не смог пройти парламентскую стадию. Другой кандидат, бывший сенатор Эдгар Леблан Филс, был кандидатом на пост президента в 2016 году, но уступил Приверу.

Предложение о создании двухлетнего переходного правительства должно помочь вернуть государственным учреждениям полномочия, провести всеобщие выборы и преодолеть острый социальный и политический кризис Гаити, возникший после убийства летом 2021 года президента Жовенеля Моиза.