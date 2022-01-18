Париж, 18 января 2022, 14:20 — REGNUM Согласно исследованию совета экономического анализа (CAE), тысячи смертей удалось избежать благодаря санитарному пропуску, введенному во Франции, сообщает Le Parisien.
По данным исследования, санитарный пропуск предотвратил 4000 смертей во Франции и увеличил валовой внутренний продукт (ВВП) во второй половине 2021 года на 6 млрд евро.
Кроме того, санитарные пропуска с аналогичными характеристиками, введенные в Германии и Италии, предотвратили 1100 и 1300 смертей соответственно.
Напомним, санитарный пропуск во Франции выдается лицам, прошедшим полную вакцинацию или имеющим отрицательный результат теста на COVID-19.