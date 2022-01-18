Париж, 18 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Согласно исследованию совета экономического анализа (CAE), тысячи смертей удалось избежать благодаря санитарному пропуску, введенному во Франции, сообщает Le Parisien.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

По данным исследования, санитарный пропуск предотвратил 4000 смертей во Франции и увеличил валовой внутренний продукт (ВВП) во второй половине 2021 года на 6 млрд евро.

Кроме того, санитарные пропуска с аналогичными характеристиками, введенные в Германии и Италии, предотвратили 1100 и 1300 смертей соответственно.

Напомним, санитарный пропуск во Франции выдается лицам, прошедшим полную вакцинацию или имеющим отрицательный результат теста на COVID-19.