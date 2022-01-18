Москва, , 14:17 — REGNUM Программа «Пушкинская карта», призванная обеспечить бесплатный доступ молодых людям к учреждениям культуры, продолжает активно прорабатываться. Об этом 18 января заявила министр культуры России Ольга Любимова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Любимова © Пресс-служба Минкульта

«Пушкинская карта» — это вызов был для нас для всех. Мы Вам очень благодарны, потому что это очень технологичная на самом деле процедура и действительно такой вызов для всех наших учреждений культуры», — заявила Любимова.

«Очень серьёзно мы работаем с экспертными советами, которые нам предлагают из регионов, а мы это ещё проверяем на уровне федерального экспертного совета, потому что у этой карты должна быть образовательная и просветительская деятельность», — подчеркнула она.

По её словам, «Пушкинская карта» поспособствует путешествиям молодых людей в другие регионы.

«На каникулах получается. У нас первый билет, я докладывала, девочка у нас из Сибири купила билет в Театр сатиры в Москве. То есть, по всей видимости, они собирались приехать с семьёй, и она собиралась пойти», — отметила она.