Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM В День прорыва блокады Ленинграда, 18 января, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 900 активистов «Молодой Гвардии Единой России» почтили память защитников Ленинграда и жертв блокады.

Акция памяти жертв блокады Ленинграда МГЕР

Молодогвардейцы провели масштабную акцию памяти, в ходе которой 900 активистов выстроились в число «900», символизирующее количество дней и ночей самой страшной блокады в истории человечества. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Блокада Ленинграда — одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей более 2,5 миллионов ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг — чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы», — сказал Антон Демидов.

«Молодая Гвардия» сохраняет и передает память о событиях военных лет будущим поколениям. В 2019 году МГЕР выпустила специальное издание книги «Дневник ветерана», посвященное блокаде Ленинграда. В 2020 году ее перевели в аудиоформат: книга опубликована на официальном сайте МГЕР (mger.ru).

Напомним, 18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, окончательно она была снята 27 января 1944 года.