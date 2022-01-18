Ереван, , 14:16 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 4597 исследований на коронавирус, из которых 360 дали положительный результат. Об этом 18 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 348 145 носителей коронавируса. Из них 333 716 справились с инфекцией, в том числе 61 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 4891 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9538 пациентов с COVID-19, в том числе два — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4040 тестов на коронавирус 168 были с положительным результатом. 46 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончался один пациент с COVID-19.