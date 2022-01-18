Горно-Алтайск, 18 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай стартовал конкурсный отбор для участия в программе «Земский учитель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2022 году по программе будет трудоустроено 12 человек.

(сс) Alexas Fotos Учитель

Открыто пять вакансий «земских учителей» по английскому языку, четыре — по математике, по одному — начальных классов, по информатике и истории.

Желающие участвовать в конкурсе должны зарегистрироваться на федеральном портале и подать необходимые документы до 30 апреля 2022 года.

Напомним, в рамках программы участники переедут работать в сельские населённые пункты либо города с населением до 50 тыс. человек. При этом им предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

«Педагог, получивший единовременную компенсационную выплату в рамках программы «Земский учитель», в рамках трудового договора должен отработать в должности не менее пяти лет», — добавили в правительстве.