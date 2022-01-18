Сана, , 14:21 — REGNUM Военные самолёты арабской коалиции по борьбе с терроризмом в Йемене нанесли серию авиаударов по военным объектам повстанцев-хуситов. Об этом сообщает Wiqalat Anbaa al-Saudia.

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По данным журналистов, в качестве ответа на обстрел аэропорта Абу-Даби 17 января, силы коалиции перешли на круглосуточный режим боевых вылетов. В результате одного из вылетов, многоцелевой самолёт F-15 ВВС Саудовской Аравии уничтожил две пусковых установки баллистических ракет хуситов.

«В ответ на ракетную угрозу мы проводим комплексную операция по сдерживанию и нейтрализации источников этой угрозы», — сообщили в коалиции.

Также в коалиции отметили, что в результате вылета был убит один из организаторов атаки на Абу-Даби бригадный генерал Абдулла Аль-Джунаид.