Минск, , 14:14 — REGNUM В ночь на 18 января пограничники Белоруссии задержали с применением оружия на белорусско-украинской границе двух нарушителей на автомобиле. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Белоруссии.

Граница Dpsu.gov.ua

Уточняется, что в ночь на вторник в пограничной полосе около границы Белоруссии и Украины наряд белорусских пограничников заметил легковой автомобиль «Ауди», направлявшийся в сторону государственной границы вне автомобильных дорог.

«Пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. Кроме того, при попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого сотрудники пограничной службы Белоруссии вынуждены были применить табельное оружие, сделав выстрелы в воздух и по колесам транспортного средства.

«Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что в Ленинградской области за минувшие новогодние праздники задержали более 125 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу РФ с Финляндией.