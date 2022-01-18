Кабул, , 14:13 — REGNUM В Афганистане благотворительный фонд Саида Хости раздал денежные пожертвования 300 сиротам военнослужащих Исламского Эмирата и бывшего правительства в Майданшахре. В то же время многие уцелевшие бывшие силовики жалуются на плохие условия жизни и не считают эту помощь достаточной.

Дети Афганистана (сс) Lauras Eye

Фонд раздал каждому сироте по 5000 афгани.

«Эти дети остаются во власти Аллаха. Фонд нам очень помог», — заявил Абдул Рахим, один из членов семей солдат Исламского Эмирата.

«Мой отец погиб, — сказал Нусратулла, сирота. — Нас в семье 10 человек. На эти деньги я куплю муки и масла».

Помимо 200 сирот солдат Исламского Эмирата, также денежную помощь получили 100 сирот военнослужащих бывшего правительства.

«Мы арендуем жильё. Мой отец погиб в уезде Нарх. Я родилась уже после его смерти. Я не видела своего отца. Я сирота и надеюсь получить помощь», — поделилась Биби Марьям.

Представители фонда обещают и впредь оказывать такую помощь нуждающимся по всей стране.

«Помощь получили 200 семей погибших моджахедов Исламского Эмирата и 100 семей погибших военнослужащих прежнего правительства», — уточнил кари Джавид, член Фонда кари Саида Хости.

Двадцать лет войны в стране унесли жизни десятков тысяч солдат Исламского Эмирата и бывшего правительства.